Produžen rok za prijavu na Konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela

BOR – Članovi Gradskog veća u Boru usvojili su na 124 sednici, poslednjoj u starom sazivu, odluku o produženju roka za konkurs za sufinansiranje ugradnje solarnih panela na privatnim kućama u Boru.

Ovom odlukom rok za prijavljivanje građana na ovaj konkurs produžen je do 24. maja. Do sada je u Gradsku upravu stiglo 16 prijava građana za učešće. Kako se čulo na sednici Veća, postoji mogućnost da za sufinansiranje većeg broja projekat u odnosu na prijavljene i to je glavni razlog za produženje roka.

Iz gradskog budžeta je za ovu namenu izdvojeno 5 miliona dinara, a još toliko je dobijeno od Ministarstva rudarstva i energetike. Sufinansira se ugradnja maksimalno šest kilovata solarnih panela u iznosu do 70 hiljada dinara po kilovatu proizvedene električne energije.