Program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“ u 2021. godini

SRBIJA, BOR – Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plataˮ, raspisala je 20. avgusta Javni poziv za realizaciju programa kroz četiri faze.

Prva faza realizacije programa namenjena je isključivo poslodavcima, koji se od 20.avgusta do 20.septembra ove godine mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs. Druga faza realizacije programa je namenjena nezaposlenim licima, koji će se prijavljivati od 1.oktobra do 31.oktobra. Treća faza realizacije programa je izbor kandidata, a četvrta je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa. Planirano je da se u program uključi do 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem, do navršenih 30 godina života. Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od devet meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa, a Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje mesečnu novčanu naknadu u iznosu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem.