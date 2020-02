Projekat provere površinskih voda Dunava, Carske Bare i Nere

BOR – Cilj projekta „Akademska studija o zaštiti prirode kvaliteta površinskih voda u prekograničnom prirodnom rezervatu – nacionalnom parku Đerdap/Gvozdena Vrata i specijalnom rezervatu prirode Carska Bara i radionice podizanja svesti lokalne populacije“ je da se u narednih godinu i po dana prouči kvalitet površinskih voda i sedimentnih stena na Dunavu, u Carskoj Bari i Delti Nere u Rumuniji, kako bi se proverio njihov sastav i zagađenost. U njemu će učestvovati studenti iz Bora i Temišvara, a za njih je u okviru priprema za praktičnu realizaciju, u hotelu Albo u Boru organizovana dvodnevna radionica.

„Na radionicama učestvuje po deset studenata sa fakulteta u Boru i sa univerziteta u Temišvaru koje ćemo tokom dvodnevog seminara moći da nauče nešto više o upotrebi XRF spektrometra za analizu vode i površinskih sedimenata na rekama. Radionice su samo deo projekta, a do njegovog završetka, moramo da analiziramo kvalitet površinskih voda tokom jedne godine u nacionalnom parku Đerdap, na spskoj i rumunskoj stran, zatim u Carskoj Bari u blizini Zrenjanina i Delti Nere na Rumunskoj strani. Nećemo se fokusirati na klasične zagađivače, kakvi su nitriti već pre svega na teške metale, kako bi proverili da li postoji zagađenje ili ne i to je najvažniji cilj projekta. Svi rezultati će na kraju biti dostupni na internet stanici projekta, kako bi svi kojima je to potrebno mogli da ih prouče.“ – kaže Francis Popesku, vođa projekta sa Politehničkog univerziteta iz Temišvara.

Vrednost projekat je nešto više od 625 hiljada evra i finansiran je od Evropske unije, a podrazumeva i nabavku neophodne opreme, odnosno spektrometra, koji na jednostavan i brz način može da anlizira prikupljene uzorke. Po završetku projekta ova oprema ostaće na Tehničkom fakultetu u Boru i ubuduće će moću da je koriste profesori i studenti za druge analize.