Projekat zamene vodovoda u Boljevcu

BOLJEVAC – Boljevac kao najveća mesna zajednica u istoimenoj Opštini ima izgrađen sistem vodosnabdevanja, ali je glavni cevovod postavljen pre više od šest decenija. Dotrajao je i česti su kvarovi na mreži. Sa druge strane, cevi su od azbesta koji se nalazi na listi štetnih materijala po zdravlje. Sve su to razlozi zbog kojih su nadležni u Opštini Boljevac, poslednjih godina, pripremali projektno-tehničku dokumentaciju za zamenu postojećeg vodovoda. Dokumentacija je podneta Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima u Vladi Republike Srbije. Ovaj projekat, prema rečima predsednika Opštine Boljevac, Nebojše Marjanovića je na listi prioriteta i uskoro se očekuju raspisivanje javne nabavke i početak finansiranja.

„To će biti jako važno jer će tada Boljevac i neka sela koja mu gravitiraju dobiti sasvim izvesno vodosnabdevanje za narednih sto godina. Vrednost projekta je milion sedamsto hiljada evra. Tu rešavamo trajno vodosnabdevanje Boljevca i Malog Izvora, ali tu je i Valakonje koje iz tog izvorišta dobija vodu, kao i selo Boljevac i Dobrujevac. To je velika investicija. Mislim da će to biti najveća investicija u opštini u poslednje dve decenije. Drugi projekat tiče se vodosnabdevanja boljevačkih sela koja nikada nisu imala centralni sistem vodosnabdevanja. Ideja da se na regionalni vodosistem Bogovina priključe sela koje nemaju vodovode. Za selo Bogovina izgrađen je novi vodovod sve do zaseoka „Faca Velji“. Cevovod je postavljen i ka Podgorcu, do centra sela gde je priključena i osnovna škola čija je rekonstrukcija u toku. Radi se i na sekundarnoj mreži. Trebalo bi priključiti i sela koja se nalaze nizvodno od vodosistema Bogovina-Bor, kao što su Podgorac Timok, Sumrakovac, Savinac i Osnić“ rekao je Nebojša Marjanović, predsednik Opštine Boljevac.

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije priključenja boljevačkih sela na vodosistem Bogovina izdvojeno je više od šest miliona dinara.