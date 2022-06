Prostor za odmor i spas od vrućine

ZAJEČAR – Prema prognozi meteorologa do subote nas očekuje pakleno vreme sa temperaturom i preko 35 stepeni. Vrućine će biti čak i u jutarnjim satima, a sve to bio je razlog da zaječarski Crveni krst organizuje dežurstvo u prostorijama u Krfskoj ulici u samom centru grada i napravi prostor za odmor. Stariji građani, ali i svi oni kojim treba predah i koji se u terminu od 10 do 14 sati nađu u blizini na otvorenom prostoru, a potrebni su im odmor i voda, mogu da dođu u Crveni krst kako bi se odmorili i osvežili, kažu u zaječarskom Crvenom krstu.

U celu akciju uključeni su i Grad Zaječar i Zavod za javno zdravlje Timok, a lekari savetuju da se u najtoplijem delu dana izlazi samo ako se mora.

Zbog visoke temperature i satnica podele obroka korisnicima Narodne kuhinje na punktu u Kotlujevcu je promenjena, pa će u ovim danima podela obroka biti vršena od 10.30h, a ako se toplotni talas nastavi, u skladu sa tim će i Crveni krst organizovati svoj rad.