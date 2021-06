Protest advokata u Boru zbog nacrta Zakona o parničnom postupku

BOR – Advokati iz Bora okupili su se na protestu protiv Nacrta novog Zakona o parničnom postupku ispred Osnovnog suda u Boru.

Cilj protesta je povlačenje ovog nacrta iz procedure, jer izmene u odnosu na važeći zakon donose mere koje će, ako budu usvojene naneti ogromnu štetu svim građanima koji će iz bilo kog razloga morati da uđu u parnice. On između ostalog predviđa plaćanje taksi unapred, što bi značilo da u slučaju bilo kakve tužbe, građani moraju, da za ulazak u parnični postupak plate sudske takse koje nisu male, što do sada nije bio slučaj, a ako nemaju mogućnosti za to, odluka će biti doneta protiv njih. To je, kažu advokati, protiv ustava i favorizuje bogate, a obične građane stavlja u položaj drugog reda.

Protesti advokata poslednjih dana organizovani su u mnogim gradovima Srbije sa istim ciljem, a Advokatska komora Zaječar, čiji su članovi i borski advokati, bila je prva koja je skrenula pažnju na probleme sa ovim nacrtom zakona.