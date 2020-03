Prva noć zabrane kretanje u Boru

BOR – Prve noći uvođenja pojačanih mera vanrednog stanja, odnosno zabrane kretanja u vremenu od 20 sati do pet sati ujutru, u Boru nije bilo problema, a građani su poštovali odluku Vlade Republike Srbije.

Tačno u 20 sati jedan broj građana bio je i na terasama i aplauzom dao podršku zdravstvenim radnicima koji su u borbi protiv korona virusa prvi na liniji i svakako najvažniji. Juče se tokom dana ovaj predlog širio društvenim mrežama i prihvaćen je u mnogim gradovima Srbije.

Pojačane mere vanrednog stanja, zabrana izlaska licima starijim od 65 godina i zabrana kretanja građana od 20 sati do pet ujutru, ostaju na snazi do daljnjeg, a za njihovo sprovođenje zaduženi su pripadnici policije i, ukoliko bude potrebe, vojske Srbije. Izuzetak su samo osobe koje zbog potrebe posla, povratka iz druge smene ili odlaska u treću, moraju u to vreme da budu na ulici.