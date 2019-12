Prvi dan nove godine sunčan i leden

Novogodišnja noć biće bez snega sa temperaturom od -3 do 1 stepena.

Prvog dana Nove godine na severu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini sunčano. U ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo na jugoistoku ponegde uz sasvim slabe padavine. Ujutru u svim predelima mraz, tokom dana malo toplije. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije jak. Minimalna temperatura od -5 do -1°C, maksimalna dnevna od 1 do 5°C.

U Boru u sredu sunčano. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -2° C, maksimalna dnevna 4° C. Sunčano i malo toplije do nedelje.