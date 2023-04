Prvi javni pozivi za subvencije u poljoprivredi 3. aprila

Početak raspisivanja javnih poziva trećeg aprila nikako ne znači da je to krajnji rok za prijavljivanje u Elektronski registar poljoprivrednih gazdinstava, ističu u Ministarstvu poljoprivrede.

Nadležni napominju da je rok neograničen, odnosno da su poljoprivrednici u obavezi da se prijave do trenutka raspisivanja konkursa za podsticaje za koje žele da konkurišu..

Prvi javni poziv koji će biti raspisan trećeg aprila je onaj za subvencije po hektaru i biće otvoren 45 dana, do 15. maja.

