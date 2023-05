PU Bor podseća da predaja nelegalnog oružja traje do 8. juna

U cilju unapređenja bezbednosti zajednice, pripadnici Policijske uprave u Boru, na teritoriji grada Bora i opština Majdanpek, Kladovo i Negotin, sprovode aktivnosti na upoznavanju građana sa naredbom i procedurom predaje neregistrovanog oružja. Građanima su podeljeni flajeri koji sadrže proceduru predaje neregistrovanog oružja, odgovore na najčešća pitanja u vezi načina predaje i posledica predaje, kao i postupanje sa oružjem koje je ostalo nakon smrti vlasnika.

Policijska uprava u Boru apeluje na građane koji nisu predali svoje neregistrovano oružje, da imaju priliku da to urade svakog dana do 8. juna, u svim policijskim stanicama, od 07 do 19 časova ili mogu pozvati policijsku stanicu koja će poslati stručna lica koja će oružje preuzeti.

Građani mogu predati svoje oružje, njegove delove i municiju bez davanja ličnih podataka i prilikom predaje neće im biti izrečena bilo kakva kaznena mera, niti će se postavljati pitanja o poreklu oružja.