Pune ruke posla za otkupljivače starih električnih uređaja i aparata

MAJDANPEK – U vreme kada se električni uređaji mnogo brže kvare nego ranije i kada u mnogim mestima nije regulisano pitanje odlaganja elektronskog otpada, za otkupljivače starog gvožđa, akumulatora, aparata, uređaja i plastike tokom cele godine ima posla.

Nemanja Vasić iz firme „Džona metal“ iz Požarevca, ovim poslom bavi se već punu deceniju i kaže zadovoljan je.

„Iako nije lako, ponekad sa petog sprata, bez lifta spustiti šporet, ili zamrzivač, za mene je to jedini izvor prihoda i ne pada mi teško. Mnogi ljudi širom Srbije me već poznaju i često mi poklanjaju stare uređaje i aparate.

Nemanja Vasić vodi računa i o poštovanju pravila koja se odnose na vreme od 14 do 17 sati, kada on i kolega odmaraju, kako ne bi pravili buku, s obzirom na to da se oglašavaju na isti način kako se to činilo i pre pola veka, uz razglas sa kabine kamiona.

„Takođe, brinem i o bezbednosti, pa se tako kamion koji vozimo kolega i ja redovno servisira i već su postavljene nove zimske gume“, naglašava ovaj vedar i vredan mladi čovek koji je pre deset godina pronašao svoj pošteni izvor prihoda i namera mu je da se time i ubuduće bavi.