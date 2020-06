Rad borske Narodne biblioteke

BOR – U prethodnom periodu, u cilju sprečavanja širenja korona virusa, Narodna biblioteka u Boru radila je po posebnim pravilima preporučanim od nadležnih ustanova i ministarstva i nije bilo dozvoljen pristup čitalaca fondu knjiga direktno, već samo elektronskim putem. Nakon ukidanja vanrednih mera i rad biblioteke se polako vraća u normalu.

„Sada je malo opuštenija atmosfera. Korisnici sada mogu da uđu na odeljenje biblioteke i izaberu knjigu, ali se dolazak u grupama i duže zadržavanje ne preporučuju. Čitaonica na trećem spratu je i dalje zatvorena, a referensna i druga posebna građa koja nije za korišćenje van biblioteke, može da se koristi u sali na Informativnom odeljenju. Neke mere opreza su i dalje aktuelne, dezo barijera je na ulazu, obavezna je i dezinfekcija ruku i nošenje maske, a knjige su po vraćanju sedam dana u karantinu„, kaže Dragica Radetić, rukovodilac matične službe u Narodnoj biblioteci Bor.

Godišnja članarina u biblioteci je 400 dinara, a kako bi na neki način nadoknadili period kada je bila zatvorena za korisnike, svakom čija članarina nije istekla do 15. maja članstvo je besplatno produženo za dva meseca. Do 5. jula biblioteka je za korisnike otvorena svakog radnog dana od 7 i 30 do 19 i 30, a nakon toga sledi letnji režim rada samo u prepodnevnoj smeni, do 15 časova.