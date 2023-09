Radionice u Narodnoj biblioteci Bor – Književnost na društvenim mrežama

Prva gošća Narodne biblioteke Bor u okviru ciklusa radionica „Bukolike“ čiji je cilj promocija književnosti na društvenim mrežama, bila je Jelena Vukićević, autorka bukstagrama VISIBABA. Nakon ove, ciklus radionica nastavlja se u novembru sa novim gostima, najavljuju u borskoj biblioteci

BOR – U okviru ciklusa radionica pod nazivom „Bukolike“, čiji je cilj da se tinejdžerima predstave različite mogućnosti prikazivanja knjiga i književnosti na društvenim mrežama, gošća biblioteke bila je Jelena Vukićević, autorka bukstagrama VISIBABA koja objavljuje foto-eseje inspirisane književnim delima.

„ Cilj je da popularizujemo čitanje, da knjigu vratimo nekako u njihov prostor a da im to ne bude samo obaveza kao lektira ili tema za pismeni rad. Želimo da to bude njihov izbor i slobodna volja. Nakon ove i sutrašnje radionice u školi, probaćemo zajedno da napravimo par objava. Slične radionice radila sam i u Beogradu, putujem po Srbiji i planiram da obiđem i seoske škole. Do sada sam radila i sa mlađim osnovnica, studentima i klincima u vrtiću“, kaže Jelena Vukićević, autorka bukstagrama VISIBABA.

Vreme koje deca provode na društvenim mrežama može biti veoma korisno i produktivno, ukoliko se bave korisnim sadržajima ili ih i sami kreiraju, napomenula je Jelena. Upravo to i jeste poenta radionica, da se spoji lepo i korisno.

Inače, Jelena Vukićević je diplomirala na Кatedri za opštu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Na osnovu književnih dela, s prijateljicama režira i fotografiše scene koje, uz odlomke iz dela, objavljuje na Instagramu kao multimedijalne recenzije. Osim toga, piše za onlajn magazine, intervjuiše zapažene regionalne autore, moderira književne večeri i tako doprinosi vidljivosti književnosti i knjiga na internetu.

Ciklus radionica „Bukolike“ nastavlja se u novembru sa novim gostima, najavljuju u borskoj biblioteci.