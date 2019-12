Novu 2020. godinu kompanija Lidl Srbija dočekaće praznično, pa će 31.12. raditi skraćeno, od 8 do 18 časova. Prvi dan Nove godine u svim Lidl prodavnicama biće neradan. Narednog dana, 2. januara, radiće uobičajeno, od 8 do 22 sata. Na Badnji dan, radno vreme će biti skraćeno i prodavnice će biti otvorene od 8 do 18 časova. Božić će takođe biti neradan, dok će od 8. januara raditi po uobičajenom radnom vremenu od 8 do 22 sata.

Continue Reading