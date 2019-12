Tekijanka marketi narednih dana radno vreme prilagodiće praznicima. Iz ove kompanije obaveštavaju da će sutra objekti na teritoriji Timočke Krajine raditi do 20 sati, u ponedeljak će biti uobičajeno radno vreme, dok 31. decembra rade do 16 časova. Prvi dan Nove godine biće neradan, dok će 2. januara marketi raditi do 14 časova. Na dan Božića maloprodajni objekti Tekijanke neće raditi.

