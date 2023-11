Raspisan konkurs za stipendiranje studenata

Studenti iz Bora koji studiraju na državnim fakultetima imaće i ove godine mogućnost da se prijave i dobiju stipendije od Grada Bora ukoliko imaju prosek ocena veći od 8,5. U gradskom budžetu je za ovu namenu predviđeno 4 i po miliona dinara, a visina stipendije je ista kao i prethodne godine.

BOR – Grad Bor raspisao je konkurs za stipendiranje studenata koji pohađaju osnovne i master akademske studije za školsku 2023/24 godinu.

Do 27. novembra studenti druge i viših godina državnih fakulteta u Srbiji koji imaju prebivalište u Boru i imaju prosek ocena veći od 8 i po, mogu da predaju potrebnu dokumentaciju. Ove godine odobrava se do 30 stipendija za one koji pohađaju osnovne akademske studije i sedam za master studije, a ukupna predviđena sredstva iznose 4 i po miliona dinara.

Studenti koji dobiju stipendije primaće narednih deset meseci po 12.000 dinara, kao i prethodne godine.

Konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu Grada Bora, gde mogu da se dobiju sve potrebne informacije o dokumentaciji i rokovima. Po isteku roka za podnošenje dokumentacije, gradska komisija će imati rok do 12. decembra za donošenje odluke, nakon toga biće ostavljeno tri dana za eventualne žalbe, posle čega će biti doneta konačno rešenje o dodeli stipendija.