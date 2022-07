Raspisani javni pozivi za nezaposlena lica u Boru

BOR – Grad Bor raspisao je javni poziv za mere aktivne politike zapošljavanja, koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, za nezaposlena lica ili poslodavce koji žele da učestvuju u programima samozapošljavanja, novog zapošljavanja i stručne prakse.

Konkurs za samozapošljavanje otvoren je do 18. avgusta, a predviđeno je da za započinjanje sopstvene delatnosti nezaposleni dobiju bespovratno 300 hiljada dinara uz obavezu izmirivanja obaveznog socijalnog osiguranja najmanje godinu dana. Novo zapošljavanje namenjeno je poslodavcima, kako bi posao dobile teže zapošljive kategorije, jednokratni iznos sredstava je takođe 300 hiljada dinara, a obaveza poslodavca je da novi radnik bude u radnom odnosu najmanje 12 meseci. Treći konkurs je za stručnu praksu, prijave traju do 8. avgusta, a nezaposlena lica u zavisnosti od stručne spreme dobijaju mesečnu naknadu od 22 do 27 hiljada dinara.

Prijave i detaljni uslovi su objavljeni na zvaničnom sajtu grada Bora i Nacionalne službe za zapošljavanje. Konkurs za javne radove biće objavljen na jesen. Za ova četiri programa zapošljavanje iz gradskog budžeta izdvojeno je približno 30 miliona dinara.