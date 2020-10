Rukometašice Bora podelile bodove sa Mladim radnikom u Boru

BOR – Rukometašice Bora igrale su nerešeno 25:25 u prvoj utakmici Super lige Srbije sa ekipom Mladi radnik iz Radinca. Borska ekipa bila je bolja i vodila većim delom utakmice. Već na kraju prvog poluvremena imale su tri gola prednosti, 14:11. Ipak, drugo poluvreme donelo je preokret. Gosti iz Radinaca su pojačali odbranu i bili dovoljno efikasni u napadu da u četrdesetom minutu stignu do izjednačenja 20:20. Nakon toga Bor je ponovo stigao do značajne prednosti od čak pet golova 25:20, ali je u samoj završnici susreta Mladi radnik, posle nekoliko neuspešnih napada domaće ekipe, dva sedmerca koja su dosuđena jedan za drugim i isključenja jedne od rukometašica Bora, iz kontra napada u poslednjim sekundama meča stigao do izjednačenja 25:25.

U narednom kolu rukometašice Bora, povratnici u Super ligu, gostuju u Inđiji ekipi Železničara.

Potvrda da se sa mlađim selekcijama dobro radi stigla je i iz juniorske reprezentacije Srbije, jer je golman borske ekipe Tijana Ilić, dobila poziv za pripreme reprezentacije.