Rukometašice Bora u završnici Kupa Srbije

BOR – Rukometašice Bora pobedile su u četvrtfinalu Kupa Srbije Zaječar 29:27. Borska ekipa se time plasirala u završnicu kupa Srbije, među četiri najbolje ekipe, koja bi prema planu, trebalo da bude održana 11. aprila u Zrenjaninu. Ovo je ujedno i najveći uspeh u istoriji borskog kluba u Kup takmičenju. Iako je vladalo veliko interesovanje ljubitelja sporta, utakmica je ipak odigrana bez publike, jer je Vlada Srbije, zbog pojave korona virusa, zabranila sva javna okupljanja.

Do sredine prvog poluvremena vodila se uglavnom izjednačena borba, ali je borska ekipa uspela, zahvaljujući dobroj odbrani i brzim kontra napadima, da napravi seriju 6:0 i ode na odmor sa četiri gola prednosti 14:10. U drugom poluvremenu igrala se brza utakmica, a Zaječar je u jednom trenutku uspeo da smanji prednost domaće ekipe na gol prednosti 18:17. To nije bilo dovoljno da dođu do preokreta, jer je borska ekipa ponovo stigla do tri gola prednosti i održala razliku do kraja utakmice.

Za najboljeg igrača utakmice proglašena je borska rukometašica Tamara Simonović. Najbolji strelac u borskoj ekipi bila je Jelena Bogdanović sa sedam pogodaka, dok je u gostujućem timu najefikasnija bila Anja Belić sa 10 golova.

Na završnom turniru Kupa Srbije osim Bora učestvovaće i Bekament koji je u utorak pobedio Hazenu 34:18, a ostala dva učesnika znaće se po završetku utakmica Mladost – Jagodina i Medicinar – Naisa.