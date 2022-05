Šest zlatnih medalja za borske kik boksere na državnom prvenstvu

Svih šest takmičara Kik boks kluba Bor koji su učestvovali na državnom prvenstvu u kik boksu u disciplini lou kik, koje je proteklog vikenda održano u Boru, osvojili su zlatne medalje i postali državni prvaci u svojim kategorijama. U konkurencije kadeta do 71 kilogram državni prvak postao je Vukašin Stefanović, a u kategoriji do 57 kilograma Petar Dinić. Kod mlađih juniora u kategoriji do 51-nog kilograma zlatnu medalju osvojio je Mihajlo Veljković, a kod starijih juniora do 71-nog kilograma najbolji je bio Uroš Krstić. U seniorskoj konkurenciji Boban Nikolić je osvojio zlatnu medalju u kategoriji do 57 kilograma, a Damir Sejdija u kategoriji do 63 i po kilograma. Sejdija je proglašen i za najboljeg seniora A klase na prvenstvu.

Rukometašice ekipe Bor 2 poražene su u prvoj utakmici finala baraža za ulazak u Super B ligu Srbije u Petrovcu na Mlavi od Sloge minimalno 29:28, u poluvremenu 13:16. Revanš utakmica biće odigrana u Boru 28. maja. Sloga je veliki favorit u ovom dvomeču, ali je druga ekipa borskih rukometašica pokazala da ima kvalitet i ukoliko u Boru pobedi sa razlikom većom od jednog gola plasiraće se u Super B Ligu.

Fudbaleri Bora poraženi su u 28. kolu Zone istok u Dimitrovgradu od Balkanskog 5:0. Slatina je takođe doživela ubedljiv poraz u Kladovu od Đerdapa 6:0. Posle ovog kola Bor je na šestom mestu sa 48 bodova, a Slatina je sedma sa 45. Dunav iz Prahova je gotovo sigurno obezbedio povratak u Srpsku ligu, s obzirom na to da je dva kola pre kraja takmičenja prvi sa 72 boda, pet više od drugoplasiranog Tanaska Rajića. Na začelju tabele su Sloga sa 18 u Zvezda sa sedam bodova i ove dve ekipe igraće naredne sezone u nižem rangu takmičenja.

U Borskoj okružnoj ligi u 26. kolu Zlot je na svom terenu savladao Poreč 3:0, Šarbanovac je bio bolji od Urovice 2:0, Brestovac je u Blizni igrao nerešeno sa istoimenom ekipom 2:2, a Nemetali su na gostovanju poraženi od Male Vrbice 3:1. Četiri kola pre kraja takmičenja Branik je na prvom mestu sa 66 bodova, Zlot je drugi sa 63, slede Nemetali iz Donje Bele Reke sa 46 bodova i Brestovac sa 44. Šarbanovac deli sedmo osmo i deveto mesto sa Ključem i Radničkim sa po 36 osvojenih bodova.