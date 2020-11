Školarci na onlajn nastavi od danas

BOR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je saglasnost dalo je saglasnost na preporuke usvojene na poslednjoj sednici Štaba za vanredne situacije grada Bora o prelasku na nastavu na daljinu za učenike srednjih škola i starije razrede osnovnih škola na teritoriji grada Bora u periodu od 24. novembra do 4. decembra.

Razredne starešine u osnovnim školama obavestile su roditelje i učenike starijih razreda o prelasku na on lajn nastavu i oni časove od danas nemaju u školi, a ista situacija je i u srednjim školama. Nastava na daljinu ostvarivaće se uz korišćenje odgovarajućih platformi, odnosno sistema za upravljanje učenjem i putem Javnog medijskog servisa Srbije.

Učenici od prvog do četvrtog razreda nastavu će pohađati po istom rasporedu kao do sada. Za njih važi preporuka da ukoliko u odeljenju ima više od dva učenika koji su pozitivni na korona virus ili je pozitivan predavač, odeljenje pređe na on lajn nastavu. Roditelji i dalje mogu samostalno, ukoliko to žele, da ih prebace na nastavu na daljinu.

Kako je ranije navedeno u borskim osnovnim školama van procesa nastave su, zbog zaraze virusom kovid 19 ili mera izolacije zbog kontakta, 33 profesora i 127 učenika, dok je u srednjim školama iz istog razloga van nastave 31-an profesor i 118 učenika.