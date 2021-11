Skupština Grada Zaječara usvojila budžet za narednu godinu, Dan grada ubuduće 6. oktobar

ZAJEČAR – Budžet grada Zaječara naredne godine biće dve milijarde 40 miliona 227 hiljada dinara. Ovo su na sednici Skupštine grada odlučili odbornici većinom glasova. Razlog smanjenja Budžeta Grada Zaječara za oko 510 miliona dinara je, prema rečima gradonačelnika Zaječara Boška Ničića, to što je većina dugova vraćena, a najavio je da će Ministarstvo finansija do kraja godine uplatiti 120 miliona dinara, čime će biti završena likvidacija Direkcije za izgradnju. On je dodao i da će izvršenje Budžeta za ovu godinu iznositi oko 2 milijarde dinara i da je projektovani deficit budžeta za narednu godinu oko 5 do 6 procenata.

Na sednici Skupštine, izmenjen je i Statut grada, pa će ubuduće, na predlog Eparhije Timočke i episkopa timočkog Ilariona, Dan grada biti 6. Oktobar, dan kada se 1944. godine u jednoj kući nedaleko od pozorišta prikazao lik Presvete Bogorodice.

Odbornici su, između ostalog i doneli odluku oizbori zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara, a umesto arheologa Maje Živić, kojoj je istekao mandat, za novog direktora Narodnog muzeja u Zaječaru, izabrali su zaječarskog glumca Vujadina Miloševića. Novi direktor JKSP Zaječar je Nebojša Božinović, a novi v.d. direktor JP Higijena je Slaviša Đorđević, a odbornici su dali saglasnost i na brojne programe i planove rada više javnih preduzeća i ustanova u gradu.