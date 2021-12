Slabo interesovanje za vakcinaciju protiv korona virusa

BOR – Interesovanje Borana za imunizaciju protiv kovida je u poslednja dva meseca znatno slabije u odnosu na prethodni period. Od početka vakcinacije dato je više od 44.640 cepiva. Sve tri doze vakcine proizvođača „Sinofarm“ primilo je blizu 32.500 Borana, a „Fajzera“ blizu 7.700 doza.

Na zalihama borskih epidemiologa, osim „Astrazeneke“ ima svih vrsta vakcina i to: „Sinofarma“ blizu 1200 doza, „Fajzera“ 480, „Sputnjika“ 271 i „Moderne“ 20.

Prema rečima borskih epidemiologa najtraženija vakcina poslednjih meseci je cepivo farmaceutske kompanije „Fajzer“.

Imunizacija u Boru protiv korona virusa obavlja se na punktu u Klubu za stara lica, radnim danima od 7 do 20, vikendom od 7 do 17 sati. Kao i do sada, vakcinacija u seoskim ambulanta je moguća prilikom redovnih poseta lekara.