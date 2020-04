U Srbiji u četvrtak umereno oblačno, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, dok se na jugoistoku još u toku jutra očekuje oblačno vreme sa slabim snegom. Posle podne na severu sunčano. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -4 do 3, maksimalna dnevna od 6 na jugu do 12 stepenina severu Srbije.

U Boru u četvrtak pretežno sunčano. Duvaće slab, južni vetar. Minimalna temperatura -2, maksimalna dnevna 6 stepeni. Sunčano i toplije i narednih dana.