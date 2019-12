Smena sunca i oblaka

U Srbiji u petak umereno do potpuno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine, sa sunčanim intervalima. Na jugu pretežno oblačno, povremeno sa kišom. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini i u kotlinama na jugu i na zapadu i dalje tmurno, maglovito i hladnije. Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama pojačan. Minimalna temperatura od 0 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni, u predelima sa maglom od 7 do 10 stepeni.

U Boru u petak umereno oblačno. Duvaće slab, severozapadni vetar. Minimalna temperatura 5 , maksimalna dnevna 14 stepeni. U subotu pretežno sunčano, u nedelju promenljivo oblačno, povremeno sa kišom.