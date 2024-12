Spektakularno otvaranje klizališta u Boru

Nakon tradicionalne manifestacije “Ulica dečjeg osmeha”, niz novogodišnjih iznenađenja za najmlađe Borane se nastavlja. Na radost mališana, Bor je ponovo dobio klizalište, a na ceremoniji otvaranja priređena je predstava na ledu. U nastavku večeri, publika je uživala u koncertu grupe “Noć i dan”, a na kraju i u vatrometu.

BOR – U delu dečijeg parka kod Doma kulture u Boru otvoreno je klizalište. Borani posle pet godina pauze, ponovo imaju mesto u gradu gde mogu da dožive prave zimske avanture, a novina je i to da je klizanje besplano i biće dostupno svim posetiocima do kraja februara, svakog dana od 10 do 22 sata. Ceremoniji otvaranja klizališta prethodila je predstava na ledu. U Boru je ovakav zabavni program viđen po prvi put, pa su deca sa oduševljenjem uživala u plesu i priči snežnih junaka Deda Mraza, Sneška Belića, Sneške i pingvina.

Nakon spektakla na ledu, usledio je večernji koncer grupe “Noć i dan”, a tokom koncerta Boranima se obratio i gradonačelnik Aleksandar Milikić i tom prilikom najavio još novogodišnjih iznenađenja za najmlađe sugrađane.

“Grad Bor je ove godine pokrenuo novu inicijativu da građanima da više kulture, ovakvih druženja i zabavnih aktivnosti. U duhu novogodišnjih praznika, Grad Bor je ponovo organizovao klizalište, večeras je bila sjajna predstava na ledu i veliki broj naših mališana. Predstava je bila samo za njih a tako ćemo nastaviti i narednih godina. Još nešto lepo i novo je, da će već za dve nedelje, doći Deda Mraz iz Bora. Jedna nova manifestacija, za svu decu do šest godina on sada uveliko sprema slatke paketiće i vidimo se u Sportskom centru 21. decembra gde će Deda Mraz sa svojim pomoćnicima podeliti deci paketiće”, najavio je Milikić.

Nakon koncerta, nebo nad gradom obojila su svetla vatrometa, koji je samo uvertira u bogat novogodišnji program koji tek sledi.