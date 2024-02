U Vladi Srbije, u prisustvu ministara Nikole Selakovića i Dubravke Đedović Handanović, predstavnici Srbija Ziđin Koper i sindikata kompanije potpisali su Aneks Kolektivnog ugovora. Ću Guodžu, generalni direktor kompanije izjavio je da nakon dogovorene nove cene rada, po kojoj će radnicima biti obračunata i isplaćena plata za januar 2024, osnovna zarada biće veća oko 16 odsto, a prosečna neto plata iznosiće približno 144.000 dinara. Za isti procenat biće povećane i uplate u budžet Republike Srbije, pa će Srbija Ziđin Koper ove godine po osnovu poreza i doprinosa na zarade uplatiti 6,4 milijardi dinara. Snaga energetskih i rudarskih preduzeća nije samo u mašinama, bagerima, kamionima, već su njihov oslonac, pre svega, zaposleni čije znanje, iskustvo i energija jesu prava pokretačka snaga, kazala ministarka rudarstva i energetike.

Foto: E. Jovanović/MRE

BEOGRAD – U prisustvu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikole Selakovića i ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović Handanović danas su u Vladi Srbije sindikati koji deluju u Srbija Ziđin Koper potpisali sa poslodavcem Aneks Kolektivnog ugovora. Dokument koji je sa predsednicima šest reprezentativnih sindikata u ime poslodavca potpisao generalni direktor Srbija Ziđin Koper Ću Goudžu rezultat je dvomesečnih pregovora o novoj ceni rada.

„Plate preko 6.000 zaposlenih u Srbija Ziđin Koper su i pre dogovorenog povećanja daleko premašivale lokalni nivo prihoda po glavi stanovnika i bile oko 45 odsto veće od proseka u Srbiji. Nakon dogovorene nove cene rada, po kojoj će radnicima biti obračunata i isplaćena plata za januar 2024, osnovna zarada biće veća oko 16 odsto, pa će prosečna neto plata iznositi približno 144.000 dinara. Za isti procenat biće povećane i uplate u budžet Republike Srbije po osnovu poreza i doprinosa na zarade, pa će Srbija Ziđin Koper ove godine, samo po tom osnovu, u budžet Srbije uplatiti 6,4 milijardi dinara“, izjavio je generalni direktor Srbija Ziđin Koper Ću Guodžu.

Foto: E. Jovanović/MRE

Pored osnovne zarade, Srbija Ziđin Koper zaposlenima isplaćuje naknadu za topli obrok u visini 17 odsto prosečne zarade u Srbiji, kao i regres za godišnji odmor u iznosu 121.200 dinara godišnje. Zaposlenima se, kako je istakao Ću Guodžu, redovno isplaćuju i druga primanja, kao što su otpremnina pri odlasku u penziju, razne nagrade i solidarna pomoć. Takođe, dodao je, uvedeni su i isplaćuju se mesečni i godišnji bonus, nagrade za redovnost na poslu, doprinos bezbednosti i zaštiti životne sredine itd. Mnoga prava zaposlenih u Srbija Ziđin Koper, kako je naglasio generalni direktor, uređena su znatno povoljnije nego što je to predviđeno Zakonom o radu.

„Srbija Ziđin Koper ima velike ambicije kada je reč o povećanju proizvodnje, posebno nakon rekonstrukcije topionice, ali je podjednako važno da sve to prate i zarade, adekvatan sistem nagrađivanja i bezbednost na radu. Snaga energetskih i rudarskih preduzeća nije samo u mašinama, bagerima, kamionima, već su njihov oslonac, pre svega, zaposleni čije znanje, iskustvo i energija jesu prava pokretačka snaga“, kazala je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Đedović Handanović je istakla da je dodatno povećanje cene rada rezultat dobrog poslovanja kompanije, ali i socijalnog dijaloga, odnosno sporazuma između poslodavca i sindikata koji je postignut posle dva meseca pregovora, u kojima su posredovali i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarka je dodala da je od uspostavljanja strateškog partnerstva sa nekadašnjim RTB-om Bor, Srbija Ziđin Koper za pet godina investirala oko 2,6 milijardi dolara. Podsetila je da je kompanija među prva tri izvoznika u Srbiji i da je na ime raznih poreza i naknada uplatila blizu 500 miliona dolara.

„Rudarstvo može imati budućnost samo ako je na održivim osnovama, a to podrazumeva i brigu o zaposlenima, o lokalnim zajednicama i o životnoj sredini. Verujem da je potpisivanje ovog dokumenta važan korak u tom smeru. Nedavno smo podržali i nova ulaganja u obnovljive izvore energije koja realizuje Srbija Ziđin Koper. Tim projektom pokazujemo da je korišćenje čiste energije moguće i u rudarstvu, i da se nalazi u investicionim planovima koje ćemo kao strateški partner ispratiti, jer je to važno i sa aspekta energetske tranzicije i za smanjenje emisije štetnih gasova“, podvukla je Đedović Handanović.

Foto: E. Jovanović/MRE

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković naveo je da je ovo značajan i veliki dan za zaposlene u Srbija Ziđin Koper, za čitav Borski okrug, za Bor i Majdanpek.

„Za mene i koleginicu Đedović Handanović ovo je jedan dobro obavljen zadatak u posredovanju između sindikata i poslodavca, ali i svega onoga što je u vezi sa Srbija Ziđin Koper. Kada govorimo o celoj Ziđin grupaciji, važno je podsetiti se kako je došlo do strateškog partnerstva između eminentne svetske kompanije i našeg nekadašnjeg RTB-a Bor. To je direktan rezultat čeličnog prijateljstva i izuzetno dobrih ličnih odnosa predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika NR Kine Si Đipinga. Zahvaljujući tim i takvim odnosima došli smo do toga da Ziđin bude strateški partner RTB-u Bor“, istakao je Selaković.

Ukupan broj zaposlenih u Srbija Ziđin Koper je 6.192. Po preuzimanju upravljanja, u Boru i Majdanpeku posao je dobilo više od 2.700 novih, uglavnom mladih ljudi, što je najznačajniji doprinos ekonomskom razvoju dva grada. Veliki broj novootvorenih radnih mesta za lokalno stanovništvo odigrao je važnu ulogu u održavanju društvene stabilnosti.

„Od preuzimanja vlasništva u nekadašnjem RTB-u Bor, Srbija Ziđin Koper dala je kumulativni doprinos društvenoj zajednici u Srbiji od 845 miliona dolara. Zbog toga se kompanija svrstava u red privrednika koji su imali najveće uplate po osnovu poreza i naknada. Dodatno, realizovala je 211 donacija i za poboljšanje zdravstvene zaštite, saobraćajne infrastrukture, obrazovanja, sporta, tradicionalne umetnosti, zabavnih sadržaja za decu i ostalog u Srbiji izdvojila preko šest miliona američkih dolara“, rekao je generalni direktor Srbija Ziđin Koper.