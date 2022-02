Srebrne medalje za borske džudiste

NIŠ – Na prvenstvu centralne Srbije za kadete, u Nišu, kojim je otvorena i ovogodišnja sezona takmičenja u džudou, učestvovalo je i pet takmičara džudo kluba „Bor“. Srebrne medalje osvojili su Dalibor Nešić u kategoriji do 50kg, Nikolina Aritonović u kategorini do 44kg, Milica Jovanović u kategoriji do 70kg, i Sara Šainović u kategoriji preko 70kg.

Postignutim rezultatima oni su obezbedili plasman na prvenstvo Srbije za kadete koje će biti održano u subotu 12.februara u Beogradu.