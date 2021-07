Sredinom avgusta ponovo javni radovi

BOR-Predlogom o izmeni lokalnog akcionog plana zapošljavanja, usvojenim na sednici Gradskog veća u Boru, izdvojena su dodatna sredstva za stručnu praksu, a previđeno je i dodatnih dva i po miliona dinara za javne radove.

„Po završetku sednice Gradske skupštine biće raspisani javni pozivi, a već sredinom avgusta na javnim radovima moći ćemo da angažujemo 70 radnika, najviše za potrebe javno komunalnih preduzeća. Dodata su i sredstva za stručnu praksu kako bi se zaposlenima na šest meseci produžio rok za još pola godine“, rekao je Dobrica Đurić,član Gradskog veća u Boru.

Dopunom predloga odluke o besplatnom prevozu predviđeno je da pojedine kategorije imaju pravo na besplatan autobuski prevoz do Borskog jezera.

„Dopunom odluke o besplatnom prevozu predviđeno je da deca do 19 godina i korisnici novčane socijalne pomoći mogu da koriste besplatan prevoz do Borskog jezera od 15.juna do prvog septembra“, dodao je Dobrica Đurić.

Konačnu odluku o ovim predlozima doneće odbornici Skupštine Grada Bora na narednoj sednici koja je zakazana početkom naredne nedelje.