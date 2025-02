Povodom Dana državnosti, kao i praznika Sretenja, u Muzeju rudarstva i metalurgije Bor priređena je izložba „Srpska državnost u primenjenoj umetnosti“. Izložba je dostupna posetiocima muzeja tokom vikenda, od 9 do 17 sati.

BOR – Povodom Dana državnosti, kao i praznika Sretenje, muzeji u Srbiji ovog vikenda biće otvoreni za posetioce, a u borskom Muzeju rudarstva i metalurgije tim povodom priređena je izložba “Srpska državnost u primenjenoj umetnosti”.

“Pošto smo na preporuku Ministarstva culture dobili zadatak da radimo i tokom državnog praznika Sretenja i Dana državnosti, osmislili smo izložbu predmeta sa nacionalnim motivima, od stvaranja srpske državnosti u 19. veku, pa do današnjeg dana. Posetioci muzeja tokom vikenda mogu videti predmete primenjene umetnosti koji su bili upravo u upotrebi reprezentacije naše državnosti. To su odlikovanja i vojne oznake od kneževine do republike Srbije dodeljivani za mirnodopske i ratne zasluge. Ovo su predmeti iz private kolekcije, a možda će jednog dana biti i deo muzejske postavke”, kaže Dragan Nikolić, muzejski edukator i autor izložbe.

Kako bi Borani deo slobodnog vremena tokom prazničnih dana mogli da upotpune kulturnim sadržajima, radno vreme borskog muzeja u subotu i nedelju je od 9 do 17 sati.