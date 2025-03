Šta predviđa novi Zakon o bezbednosti saobraćaja?

Prvi potpuno novi Zakon o bezbednosti saobraćaja od 2009. godine, trebalo bi da bude završen do juna 2025. godine. Njegov cilj je unapređenje saobraćajne bezbednosti i usklađivanje sa propisima Evropske unije, a značajne promene odnosiće se i na represivne i na preventivne mere.

BOR – Do sredine godine očekuje se stupanje na snagu potpuno novog Zakona o bezbednosti saobraćaja, čiji je nacrt planiran za završetak u aprilu. Predložene izmene su brojne i donose značajne novine.

„Pošto pišemo novi zakon, biće dosta novina, a ono što građane može najviše da interesuje je trajno oduzimanje automobila vozačima koji su činili ozbiljne prekršaje u saobraćaju, kao i oduzimanje vozačke dozvole za određene kategorije, biće uveden digitalni dosije za vozače, sa podacima o svim prekršajima, tehničkoj ispravnosti vozila i to su neke represivne mere. Biće i stimulacionih mera, na primer, uvode se bonusi za savesne vozače, ljude koji nemaju prekršaje u oblasti saobraćaja, koji će imati popust na osiguranje, popust na porez na vozilo, što je jako dobro. Biće povećane i novčane kazne i kazneni poeni, a predlog je i da bude nulta tolerancija na alkohol, kao i ugrađivanje u vozilu alko brava, kod ljudi koji su povratnici u prekršajima vožnje pod dejstvom alkohola. Tada auto neće moći da se pokrene ako alko brava detektuje alkohol u kolima. Za početnike u vožnji, značajna je promena obrasca probne vozačke dozvole, što će im omogućiti da voze i u inostranstvu, a zabrana vožnje od 23 do 6 sati ujutru, pomeriće se na period od 24h do 5 ujutru“, kaže Igor Velić, mater inženjer saobraćaja.

Neki od brojnih predloga koje je dao Institut za urbanu mobilnost, a tiču se biciklista jesu uvođenje obaveznog odstojanja prilikom preticanja biciklista, dvosmerno kretanje biciklista u jednosmernim ulicama i uvođenje biciklističke ulice.