Šta sve poskupljuje od januara?

SRBIJA – Kao i svakog 1. januara i ovog građane očekuje novo opterećenje kućnog budžeta. Od poskupljenja TV pretplate, preko više cene goriva i cigareta, pa sve do poreza na imovinu.

Tako će se pretplata za RTS povećati sa dosadašnjih 255 na 299 dinara, a taksa će se i dalje naplaćivati kroz objedinjeni račun za struju.

Nova godina doneće i nove cenovnike na benzinskim pumpama, kao posledicu rasta vrednost nafte na svetskim berzama. Očekuje se da će se to odraziti i na cenu goriva u našoj zemlji, koje bi onda već u januaru moglo da poskupi od dva do četiri dinara po litru. Međutim, postoji šansa da do ovog poskupljenja ne dođe sa prvim danima Nove godine, već za mesec dva, jer toliko unapred srpski naftaši kupuju sirovinu na svetskoj berzi.

Prema predloženim izmenama i dopunama Zakona o akcizama u naredne četiri godine očekuje se dodatno poskupljenje cigareta i nesagorevajućeg duvana. Prvo koje će se desiti biće već u januaru i to za 10 dinara po paklici. U pitanju je usklađivanje sa cenama u EU.

Ove godine stupiće na snagu nove cene po kojima će se obračunavati porez na zemljište i nekretnine.

Cena PCR testiranja na zahtev raste za 50 odsto od 1. januara, što znači umesto 6.000 dinara, cena jednog testa sada iznosi 9.000 dinara.

Od 1. februara skočiće i cena struje za 3,4 odsto.