Stop petardama!

Upotreba petardi i drugih pirotehničkih sredstava povećava se uoči novogodišnjih i božićnih praznika iako su i kontrole nadležnih u ovom periodu pojačane. Apel je da se građani suzdrže od njihovog korišćenja jer je ponekad tanka linija od igre do težih posledica.

BOR – Uoči i tokom novogodišnjih i božićnih praznika ovlašćena lica Ministarstva unutrašnjih poslova i nadležne inspekcije kontrolišu potencijalna mesta gde je moguća neovlašćenja prodaja pirotehničkih sredstava, kao i njihovu upotrebu tamo gde to nije dozvoljeno. U slučaju prekršaja pirotehnička sredstva se oduzimaju, a protiv počionioca se podnose prijave.

Za neovlašećnu prodaju pirotehnike kazne su od 10 do 50 hiljada dinara ili do 30 dana zatvora, a za korišćenje na javnim skupovima bez dozvole od 50 do 100 hiljada dinara ili se propisuje kazna rada u javnom interesu od 40 do 120 sati.

Prethodnih godina i na području Bora su registrovani požari koji su nastali nestručnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima, a dešavale su se i povrede. Iz tih razloga, a preventive radi nadležni apeluju na građane da se u praznične dane suzdrže od korišćenja petardi i drugih ekpslozivnih sredstava, a posebno da ih ne koriste deca, kojima je inače to i zabranjeno.