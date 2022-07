Struja mora da poskupi do 10 odsto 

SRBIJA – Restrikcije struje nisu nijednog trenutka u planu, poručila je ministarka Zorana Mihajlović i ocenila kako bi „bilo smešno“ da Srbija, kao i sve druge zemlje, nema krizni plan za bilo kakvu situaciju, bilo da je reč o struji ili gasu, ali je nagovestila poskupljenje struje „do 10 odsto“.

„Cena struje ne raste da bi pokrila dugove EPS, oni su veliki, ali da ne bi rasli“, rekla je Mihajlovićeva i predviđa da bi nova cena električne energije mogla porasti do 10 odsto.

Srbija će, kako je rekla, imati dovoljno gasa, struje, naftnih derivata, ali je pitanje koliko će sve to koštati, jer je za to već dato milijardu evra. Srbija uvozi između šest i 12 odsto dnevnih potreba, a očekujem da bi to zimi moglo ići od 20 do 30 odsto, predvidela je ona.