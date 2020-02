SRBIJA, BOR – U Srbiji u nedelju jutro vedro i hladno sa mrazom, ponegde i sa maglm. Tokom dana sunčano i toplije. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura od -9 do -3 stepena, maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni.

U Boru u nedelju sunčano. Duvaće slab, vetar. Minimalna temperatura -2 stepena, maksimalna dnevna 6 stepeni.

U ponedeljak umereno oblačno i malo toplije.