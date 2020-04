Sutra cela martovska penzija i dodatak

Isplata punog iznosa martovske penzije počinje sutra zajedno sa dodatkom od 4.000 dinara. Penzija za mart mesec isplatiće se u celosti umesto, kao što je to do sada bio slučaj, iz dva dela. Novac za najstarije sugrađane može podići osoba od poverenja kojoj je prethodno penzioner potpisao ovlašćenje.

Ukoliko je penzioner tražio od banke u kojoj ima račun da novac dobija na kućnu adresu, poštar će mu isporučiti ceo iznos sa dodatkom od 4.000 dinara pomoći. „Pored pozivanja banke telefonom i traženja da vam penzija bude dostavljena na kućnu adresu, postoji i mogućnost da putem ovlašćenja omogućite nekom da podigne vašu penziju. On će to uraditi u vaše ime i za vaš račun, uz posedovanje svoje i vaše lične karte. To ovlašćenje može biti napisano u slobodnoj formi i nije potrebna bilo kakva overa kod notara“, pojasnio je ministar finansija Siniša Mali.