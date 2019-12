Sutra hladno, mestimično sa snegom

U Srbiji u nedelju oblačno i veoma hladno sa snegom, uz dalje povećanje snežnog pokrivača, u brdsko-planinskim predelima doći će do formiranja snežnih nanosa i smetova. U Vojvodini i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini biće suvo. Krajem dana na severu Srbije očekuje se prestanak padavina. Duvaće umeren do jak severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju. Minimalna temperatura od -4 do -1°C, maksimala dnevna od -2 do 3°C.

U Boru u nedelju oblačno i suvo. Duvaće umeren, vetar. Minimalna temperatura -2° C, maksimalna dnevna 3° C.

U ponedeljak sunčano i hladno.