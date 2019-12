Sutra zubato sunce

Na severu i istoku Srbije u ponedeljak sunčano, suvo i hladno. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, povremeno sa slabim snegom. Pre podne u centralnim, a posle podne i u južnim predelima Srbije očekuje se prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura od -7 do -2°C, maksimalna dnevna od -2 do 1°C, u Negotinskoj Krajini do 3°C.

U Boru u ponedeljak umereno oblačno. Duvaće slab, severni vetar. Minimalna temperatura -1° C, maksimalna dnevna 4° C.

Oblačno i u utorak, od srede sunčano, ali i dalje hladno.