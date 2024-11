Tokom dana stabilizacija grejanja u Majdanpeku

MAJDANPEK – Zbog pucanja glavnog vrelovoda iznad bolnice gornji deo Majdanpeka juče je ceo dan bio bez grejanja. Ekipa Javnog komunalnog preduzeća „Majdanpek“ tokom noći uspela je da sanira kvar, tako da bi tokom prepodneva korisnici daljinskog grejanja iz ovog dela grada trebalo da dobiju grejanje.

Ono što nije dobra vest jeste da je umeđuvremenu došlo do proboja na drugom delu toplovoda, tačnije kraku koji vodi do ulica 8.marta, Zmaj Jovine i Hajduk Veljka zbog čega će stanari pojedinih zgrada u pomenutom ulicama ostati duže bez grejanja, tačnije do završetka sanacije.