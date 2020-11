Tri medalje za Borane na državnom prvenstvu u ful kontaktu

BOR – Na državnom prvenstvu u ful kontaktu koje je tokom vikenda održano u Senti, takmičari kik boks kluba Bor osvojili su tri medalje. Juniorski prvak države u kategoriji do 57 kilograma postao je Damir Sejdija. U kategoriji kadeta do 67 kilograma državno prvenstvu osvojio je Uroš Krstić, dok je u seniorskoj konkurenciji do 57 kilograma Boban Nikolić zauzeo drugo mesto.

Takmičari streljačkog kluba Metalac iz Bora učestvovali su u Valter kupu u Smederevu gađanju vazdušnim oružjem. U međunarodnom programu najmlađi takmičar Metalca Mladen Mišković u pojedinačnoj konkurenciji osvojio je peto mesto sa 602 kruga.

Kuglaši borskog Bakra pobedili su u drugom kolu Srpske lige u Smederevu istoimenu ekipu 3224:3079 oborenih čunjeva ili 6:2 u bodovima. Najbolji takmičar u borskoj ekipi bio je Josip Tadić sa 574 oborena čunja, što je bio i najbolji rezultat na utakmici.