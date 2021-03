Trka za život Sare Nikolić

BOR – Boranin Milenko Janićijević, atletičar koji od rođenja boluje od cerebralne paralize, trčaće u nedelju glavnim gradskim ulicama, kako bi pomogao prikupljanje sredstava za lečenje dvogodišnje Sare Nikolić iz Bora.

Sara boluje od tuberozne skleroze, retke multisistemske bolesti do koje dolazi mutacijom gena. Magnetne rezonance glave, do sada opisuju preko 17 tumorskih promena, promene na očnom dnu desnog oka i višestruke promene na koži trupa, lica i poglavine. Za njeno lečenje neophodna je operacija u inostranstvu, u dečijoj bolnici u Hjustonu. Potrebna suma je 30 miliona dinara, a do sada je, zahvaljujuću humanim ljudima iz Bora i preko SMS poruka fondacije Aleksandar Šapić, prikupljeno 27 i po miliona.

Milenko Janićijević trčaće od 12 sati od kafea Panta Rei, gde će se prikupljati dobrovoljni prilozi, do centra grada i nazad, a na sebi će nositi majicu sa brojem 948 koji Borani, koji to žele, treba SMS-om da pošalju na 3030 i na taj način doniraju 200 dinara za Sarino lečenje.