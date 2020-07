Turistički biseri Homolja

ŽAGUBICA – Sve ovogodišnje manifestacije u organizaciji Turističke organizacije Opštine Žagubica nakon proglašenja vanrednog stanja u Srbiji zbog epidemije korona virusa su odložene do daljeg. Međutim, interesovanje turista za odmor na području Homolja je veliko, tako da su svi smeštajni kapaciteti popunjeni do novembra, pre svega jer su se mnogi zbog neizvesnih prilika odlučili da godišnje odmore iskoriste u Srbiji, kažu nadležni u ovoj turističkoj organizaciji. Inače, tokom jedne sezone područje Homolja poseti i do 20.000 turista.

„Veliko interesovanje je za seoski turizam koji je prethodnih godina u ekspanziji ne samo u Homolju nego i u celoj Srbiji. To je prilika da domaćini povećaju smeštajne kapacitete, kao i da poboljšaju uslugu. Mi smo zdrava sredina. Postoji razvijen verski turizam sa mnogim verskim objektima, a najpoznatiji je manastir Gornjak. Tu su i izvori kao što su Vrelo Mlave i Krupajsko vrelo. Biseri Homolja koji privlače veliku pažnju posetilaca. Ovo područje je idealno za beg od stresnog života, od gradske gužve i vreve. Homolje je spoj kulture, tradicije, odmora u prirodi, pa čak i magije i gastronomskih specijaliteta, izuzetno karakterističnih i jedinstvenih“ naglasio je Vladan Lazić, direktor Turističke organizacije Opštine Žagubica

Prema rečima nadležnih u žagubičkoj turističkoj organizaciji značajno za razvoj turizma u ovom delu Srbije su ulaganja u putnu infrastrukturu koja je sada znatno uređenija i omogućen je lakši dolazak turista. Iako je situacija sa korona virusom neizvesna, ono što je izvesno je da opština Žagubica obiluje turističkim lokalitetima za svačiji ukus, kao i da je Homolje poznato i po brendiranom medu, siru i rakiji.