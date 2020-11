U Boru još 76 novih slučajeva virusa, sve više obolele dece

U Boru registrovano još 76 novih slučajeva virusa, 17 osoba se oporavilo tako da je 652 ukupan broj aktivnih slučajeva virusne infekcije na teritoriji grada, podaci su Zavoda za javno zdravlje “Timok”.

Starosna dob novoregistrovanih slučajeva je od 2 do 86 godina, među kojima je devetnaestoro dece uzrasta od 2 do 16 godina. Kada je u pitanju klinička slika, radi se o lakšim do srednje teškim pacijentima.

Na grudnom i internom odeljenju Opšte bolnice u Boru hospitalizovano je 89 bolesnika, od kojih je 72 pozitivno na virus, dok se četviri bolesnika nalazi na respiratorima.

Na čekanju je 98 rezultata uzetih briseva.