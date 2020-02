U Boru održana prezentacija petogodišnje strategije razvoja turizma grada i okoline

BOR – U salu Skupštine grada u Boru održana je prezentacija strategije razvoja turizma na području grada i okoline u narednih pet godina. Suština je da se na osnovu prirodnih, kulturnih i istorijskih potencijala, atrakcija i resursa koji se nalaze na teritoriji grada sagledaju mogućnosti za direktnu i indirektnu korist meštanima ovog područja. Istraživanja stručnjaka u prethodnih nekoliko godina pokazala su da na području grada Bora postoji tendencija povećanja broja turista i ostvarenih noćenja.

„ Suština svega je da se naprave operativni planovi, bukvalno da se pronađe nekoliko ključnih tačaka na osnovu kojih u kratkom periodu od pet godina mi možemo da vidimo neku korist. Te koristi trebaju da budu socijalne I ekonomske prirode, a pre svega da su u skladu sa životnom sredinom. Smatramo da je potrebno da se uradi jedan dobar akcioni plan gde će se uključiti javni sektor, ali i ponuđači iz privatnog sektora, kao i organizacije civilnog društva koje se bave promocijom turizma. Da se postigne koncenzus koji su to koraci koji u narednih pet godina mogu da donesu koristi svim građanima“ naglasio je dr Milan Ćulić, predsednik UO Centra za istraživanja i studije turizma u Novom Sadu

„Ono što je nama prednost jeste da prethodnih nekoliko godina već vrlo ozbiljno razmišljamo o ovoj temi. To pokazujemo pre svega izradom planova razvoja turizma i turističkih destinacija poput plana detaljne regulacije područja Crni vrh, Borsko jezero, Brestovačka banja i planina Stol. To su planska dokumenta koje su doneta pre godinu i po, dva dana. U međuvremenu smo donošenjem tih planskih dokumenata krenuli u razvoj infrastrukture. Prošle godine smo na planini Stol uradili deo puta koji se čekao 40 godina da se završi. Dobili smo 2019. od strane Republike Srbije saglasnost za početak eksproprijacije plaža na Borskom jezeru i puteva i staza oko njega. Već smo ušli u postupak eksproprijacije pre nekoliko dana. To znači da ove godine očekujemo da uredimo plaže na Borskom jezeru, da prvo grad postane vlasnik, a onda da ih uredimo sa svim standardima koji postoje trenutno i odlukama koje smo doneli u prethodnom periodu. Siguran sam da će u narednih nekoliko godina grad Bor postati jedna vrlo interesantna i zanimljiva turistička destinacija ne samo za Srbiju već i šire. Ono što treba napomenuti da za nas lokalitet Lazareve pećine i kanjona nešto posebno, na čemu ćemo posvetiti pažnju i ovde se radi projekat „ZIP Line“ gde bi trebalo da se ove godine uradi jedan od najlepših i najvećih „Zip lain-ova“ u ovom delu Evrope“ rekao je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora.

U planu je i adaptacija dvorca Aleksandra I Karađorđevića u Brestovačkoj banji sa postavkom muzeja leptira i minerala. Da to bude mesto održavanja bitnih svečanosti za grad Bor, sa postavkama i izložbama naših poznatih slikara i ne samo njih, naglasio je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora na prezentaciji petogodišnje strategije razvoja turizma grada Bora u sali gradske Skupštine.