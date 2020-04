U Majdanpeku i dalje mirna epidemiološka situacija

MAJDANPEK – U Majdanpeku je i dalje mirna epidemiološka situacija. U prilog tome i podatak da su svi rezultati devet testiranih lica negativni na korona virus.

„Testiranje ćemo nastaviti i ubuduće, s tim što će testirani biti samo oni sa indikacijama na kovid 19. Pregled takvih pacijenata, inače, obavlja se u Covid centru, u prizemlju zgrade Doma zdravlja, svakog dana od 7 do 22 sata i za ovu ambulantu postoji poseban ulaz“, kaže doktor Dragan Fudulović, direktor Doma zdravlja „Doktor Verojub Cakić“.

Što se ostalih službi ove zdravstvene ustanove tiče one funkcionišu u skladu sa novonastalom situacijom, što praktično znači da se lekaru za pregled javljaju uglavnom hitni slučajevi. U službi medicine rada pregledi se obavljaju samo u prvoj smeni, od 7 do 15 časova, s obzirom na to da su svi lekari, sem jednog, angažovani u kovid ambulanti, tako da se dnevno javi i do 80 pacijenata. Hronične terapije naručuju se telefonom, kako bi se izbegla gužva u čekaonici.

Slična je situacija i u Dečjem dispanzeru, gde se najčešće javljaju deca sa akutnim infekcijama, uobičajenim za ovo doba godine. Kako bi se kontakti što više smanjili i u ovoj službi roditelji se mogu javiti telefonom za neophodnu hroničnu terapiju koju, inače, primaju njihovi mališani.