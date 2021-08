U Majdanpeku sve više mladih inficiranih koronom

U Majdanpeku je u toku jučerašnjeg dana potvrđeno još pet novih slučajeva Kovid infekcije, tako da je ukupan broj zaraženih povećan na 32. Iz dana u dan, beleži se sve veći broj poseta Kovid ambulanti, u kojoj je, u prethodna 24 sata, obavljeno 28 pregleda, šest prvih i 22 kontrolna. Što se starosne strukture tiče, među obolelima je sve više mlađe populacije. Osim jednog deteta iz grupe do šest godina, tri inficirana su uzrasta od 7 do 18, četiri od 19 do 29, a šest od 30 do 45 godina, što je gotovo polovina trenutno inficiranih koronom u opštini Majdanpek. Ove brojke jasno ukazuju da virusa nisu pošteđeni ni mladi, među kojima je, inače, najmanje vakcinisanih.

