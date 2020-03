U Srbiji 384 zaraženih COVID 19 virusom

SRBIJA – U Republici Srbiji su do 25. marta do 15 časova registrovana ukupno 384 potvrđena slučaja COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, testirani su uzorci 245 osobe od kojih je 81 pozitivna i 164 negativno na novi korona virus. Od 81-nog potvrđenog slučaja od poslednjeg izveštaja, njih 56 je hospitalizovano, dok se njih 25 nalazi u kućnim uslovima.

Broj preminulih od korona virusa raste. Četvrta žrtva COVID 19 je žena iz Niša, dugogodišnja dijabetičarka, izjavio je Zlatibor Lončar ministar zdravlja Republike Srbije.

U svetu je broj zaraženih prešao 430 hiljada, umrlih je više od 19 hiljada, a oporavilo se više od 108 hiljada ljudi.