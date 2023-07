U toku uređenje atarskih puteva

Uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada Bora je najvažniji posao za zaposlene u JKP „3.oktobar“, kako bi na vreme sanirali ove puteve koji su oštećeni tokom velikog poplavnog talasa koji je u junu zadesio i Bor. Mehanizacja ovog preduzeća, je trenutno u selu Bučje.

BUČJE, BOR – Grad Bor je u ovoj godini za održavanje i uređenje lokalnih i nekategorisanih puteva na području grada i sela izdvojio više od 700 miliona dinara. Najviše para, 500 miliona dinara obezbeđeno je za asfaltiranje, a ostatak za sanaciju nekategorisanih lokalnih puteva odnosno za nasipavanje rizlom, za formiranje kanala i vodopropusta, uklanjanje šiblja na obodima i košenje trave. Nakon poslednjih poplava, na terenu je uočeno da je potrebno i više para za sanaciju rejonskih puteva i iz budžeta grada izdvojeno je dodatnih 100 miliona dinara.

„Nakon poplava mi smo najviše problema imali u selima Krivelj, Bučje i Donja Bela Reka. Najvažnije je bilo da se saniraju prilazni putevi do domaćinstava, a to je urađeno. Ostalo je da se dovedu u upotrebno stanje putevi do njiva i imanja“ istakao je Nikola Marić pomoćnik gradonačelnika Bora.

Mehanizacija JKP „3.oktobar“ Bor je trenutnu na terenu a ataru sela Bučje. „Ovo je sada druga faza uređenja. U prvoj fazi su putevi su „peglani“ jer su bili neprohodni, a sada se oni nasipavaju rizlom“ kaže direktor JKP „3.oktobar“ Bor Nenad Kračunović.

Uređenje nekategorisanih puteva na području grada Bora trebalo bi da bude završeno u naredna tri meseca, u nekoliko etapa.