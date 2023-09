U Turističkoj organizaciji Bor demantuju navode sa društvenih mreža

Na društvenim mrežama nedavno su se pojavili navodi o kupovini „skupih“ hemijskih olovaka, precenjenoj rasveti u Lazarevoj pećini, obeležavanju biciklističkih staza i kupovini bicikala po visokoj ceni, pa je tim povodom u Turističkoj organizaciji Grada Bora održana konferencija za novinare.

BOR – Povodom navoda na društvenim mrežama o tome na koji način u Turističkoj organizaciji Grada Bora troše novac iz budžeta, u ovoj ustanovi kažu da su sve nabavke javne i u skladu sa pravilima.

„U skladu sa usvojenim programom rada, prilikom organizovanja manifestacija, opredeljena su sredstva za kupovinu poklona. U te svrhe su i kupljene dve „Pilot“ hemijske olovke, po tržišnim cenama, što je takođe transparentan podatak. Turistička organizacija je kupila šest bicikli, ali ne kako paušalno navode po ceni od 200 hiljada dinara, već su cene bile u rasponu od 45 do 90 hiljada dinara. Što se tiče navoda o kućicama na 4. kilometru, od ukupno 15 kućica sa koliko upravlja Turistička organizacija, zakupljeno je 12, što potvrđuje da one imaju svoju svrhu, a to je da omoguće poljoprivrednim proizvođačima da plasiraju svoje proizvode na uređen i legalan način“, kaže Bobana Gramić direktor Turističke organizacije Bor.

Na društvenim mrežama bilo je kritika i po pitanju obeležavanja biciklističkih staza u Lazarevom kanjonu.

„Staze su obeležene u skladu sa Pravilnikom. Vrlo su prepoznatljive, od skoro se nalaze i na listi Zelenih staza. Ne znam šta ljudi očekuju, ali postoji Pravilnik koji reguliše na koji način se izrađuju biciklističke staze. Za to nije potreban nikakav veliki novac ili elaborati, već dokumenti u smislu saglasnosti, snimanje staze GPS – om, potrebno je da ima detaljan opis uspona, padova i visinske razlike, da na stazi postoje jasne oznake i da postoji mišljenje Zavoda za zaštitu prirode i Upravljača kao i da se pri trasiranju staze vodi računa o imovinsko pravnim odnosima. Mi smo sve to ispoštovali, staze postoje i oni koji se bave biciklizmom to svakako znaju“, rekao je Daniel Aleksić član Gradskog veća u Boru.

Što se tiče navoda o rasveti u Lazarevoj pećini, ona je takođe rađena po projektu i u specifikaciji su navedeni svi građevinski i elektro-montažni radovi, preko 50 LED reflektora najnovije generacije koji odgovaraju uslovima u pećini, preko 30 panik-svetiljki i sva prateća oprema i radovi, neophodni da se projekat na što kvalitetniji način realizuje.

Sve javne nabavke su transparentne i dostupne građanima Bora, napominju u Turističkoj organizaciji Grada Bora.