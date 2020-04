Ublažavanje mera posle Vaskrsa  

SRBIJA – Epidemiolog Predrag Kon najavio je ublažavanje nekih mera posle Vaskrsa, posebno za najstarije.

„Znamo da ta jednomesečna zatvorenost može da počne negativno da utiče na njih. Potrebno je da se relaksiraju te mere. Oni su prvi koji moraju da dobiju mogućnost da prošetaju. Do 300 metara od kuće u periodu od pola sata, tri puta nedeljo. Da li će biti više, to zavisi od daljih dogovora u Kriznom štabu“, rekao je Kon.

Kada je reč o policijskom času, Kon je rekao da njegovo ukidanje zavisi od podataka koji budu pristizali narednih dana. „Čim se bude otvorio vikend, svi će istrčati napolje. Mi to sve znamo, jako je bitno da nivo virusa bude toliko nizak da to neće dovesti do njegovog novog buđenja i talasa“, rekao je Kon.